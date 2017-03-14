Колесников: рад, что «Автодор» имеет шанс побороться за плей-офф Единой лиги ВТБ

Защитник «Автодора»прокомментировал победу команды над «Калевом» (94:86) в гостевом матче Единой лиги ВТБ. Саратовская команда занимает девятое место в турнирной таблице.«Хотелось бы поздравить всех болельщиков с победой! Рад, что у нас остаются шансы побороться за плей-офф Единой лиги ВТБ. Отступать нам некуда. Изо всех сил стараемся решить свою основную задачу – попасть в восьмёрку сильнейших. Сегодня не понравилось, как мы действовали в обороне. Надеюсь, сделаем выводы в этом компоненте и впредь будем защищаться более внимательно. Верим в свой выход в плей-офф и боремся за нас и наших болельщиков», — приводит слова Колесникова пресс-служба клуба.