21 очко Сан Эметерио помогло «Валенсии» победить «Хапоэль»

Испанская «Валенсия» добыла победу в первом полуфинальном матче Еврокубка, сломив сопротивление иерусалимского «Хапоэля».В первой половине матча на паркете была равная игра, а хозяева площадки ушли на перерыв с минимальным перевесом — 36:35.Начиная с третьей четверти испанцы стали наращивать преимущество, добыв итоговую победу — 83:68. Самым результативным игроком «Валенсии» стал Фернандо Сан Эметерио, набравший 21 очко, также в составе победителей выделяется дабл-дабл Бояна Дублевича (11+10 подборов).У «Хапоэля» лучшим на площадке был Теренс Кинзи — 22 балла.