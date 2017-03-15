Рэй Аллен рассказал, как узнал о Месси

Бывший атакующий защитник «Майами Хит»рассказал, как узнал о нападающем «Барселоны», которого назвал невероятным футболистом. Аллен отметил, что узнал о Месси благодаря двум своим сыновьям.«Мои сыновья 6 или 7 лет играли в футбол. Они всегда говорят о Месси и его игре. И три года назад я поискал в Youtube имя Месси и увидел некоторые из его лучших комбинаций на поле. После чего сказал своим сыновьям, что Месси — невероятный игрок. Вы знаете, насколько быстр Месси на поле. Eго работа с мячом, скорость и другие игровые качества бесподобны», — приводит слова Аллена Mundo Deportivo.Аллен за свою профессиональную карьеру защищал и цвета таких клубов, как «Милоуки Бакс», «Сиэтл Суперсоникс» и «Бостон Селтикс».