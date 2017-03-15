Луол Денг остался вне игры до конца чемпионата

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс»не появится на паркете до завершения регулярного чемпионата. О таком решении калифорнийской команды сообщает ESPN. Тренерский штаб «Лейкерс» намерен дать больше игрового времени молодёжи, в связи с чем ранее подобное решение было озвучено и по центровому Тимофею Мозгову.Вместе с тем сообщается, что и Мозгов, и Денг приняли такой ход руководства клуба, обсудив его предварительно с главным тренером Люком Уолтоном.Денг появился в «Лос-Анджелес Лейкерс» минувшим летом, подписав с командой контракт на 4 года, за которые он заработает $ 72 млн.В текущем сезоне он принял участие в 54 играх, набирая по 7 очков и совершая по 5 подборов в среднем за матч.