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«Надежда» не смогла пробиться в «Финал четырёх» женской Евролиги

15 марта 2017, среда. 19:07. Баскетбол
Российский баскетбольный клуб «Надежда» не смог пробиться в «Финал четырёх» женской Евролиги. В третьем матче 1/4 финала оренбургская команда проиграла чешской «Праге» со счётом 57:70 и уступила в серии — 1-2.

Третий матч серии начался с большим преимуществом «Надежды», которая выиграла первую четверть с двузначной разницей. Однако затем «Прага» перехватила инициативу, сравняла счёт после большого перерыва и была значительно сильнее в решающей четверти.

В «Финале четырёх», помимо «Праги», сыграют российские УГМК и «Динамо» (Курск), а также победитель пары «Фенербахче» — «Авенида».

Евролига. Женщины. 1/4 финала. Третий матч

«Надежда» — «Прага» — 57:70 (24:13, 13:21, 8:14, 12:22)
«Надежда»: Анойкина (10), Жедик (10),
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
15 марта 2017, среда
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