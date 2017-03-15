«Надежда» не смогла пробиться в «Финал четырёх» женской Евролиги

Российский баскетбольный клуб «Надежда» не смог пробиться в «Финал четырёх» женской Евролиги. В третьем матче 1/4 финала оренбургская команда проиграла чешской «Праге» со счётом 57:70 и уступила в серии — 1-2.Третий матч серии начался с большим преимуществом «Надежды», которая выиграла первую четверть с двузначной разницей. Однако затем «Прага» перехватила инициативу, сравняла счёт после большого перерыва и была значительно сильнее в решающей четверти.В «Финале четырёх», помимо «Праги», сыграют российские УГМК и «Динамо» (Курск), а также победитель пары «Фенербахче» — «Авенида».«Надежда»: Анойкина (10), Жедик (10),