Шарич: приезд мамы помог мне стать лучше

Форвард «Филадельфии Сиксерс»признался, что прибавить в игре ему помог переезд его мамы в Филадельфию.«Моя мама помогла мне стать лучше. Она сделала меня полным на 100 % и душой, и телом. Теперь я чувствую себя, как дома.Может, она и не понимает баскетбол на уровне тренера. Но она говорит что-то вроде „Помедленнее, не торопись“. И конечно, она что-то скажет, когда я играю плохо. Она же мама», — цитирует Шарича Philadelphia Inquirer.13 марта Шарич обновил личный рекорд результативности, набрав 29 очков в игре с «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:116).