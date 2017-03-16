«Енисей» проиграл «Остенде» «-16» и вылетел из Кубка ФИБА-Европа

Красноярский «Енисей» на выезде проиграл бельгийскому «Остенде» со счётом 79:95 ОТ в ответном матче 1/4 финала Кубка ФИБА-Европа. В первой встрече красноярцы победили со счётом 84:72, но вылетели из турнира по сумме двух матчей.«Остенде» захватил преимущество с первой четверти и к большому перерыву довёл его до 15 очков. Однако во второй половине «Енисей» выравнял игру, а точные штрафные Фрэнка Элегара за девять секунд до сирены перевели матч в овертайм. В дополнительное время бельгийцы смогли увеличить своё преимущество.Самым результативным в составе «Енисея» стал Энтони Хиллиард, который набрал 20 очков. Фрэнк Элегар оформил дабл-дабл из 17 очков и 15 подборов.«Енисей»: Хиллиард (20), Элегар (17 +15 подборов), Тэйлор (11), Павлов (10), Заворуев (8), Трушкин (6), Лукашов (3), Кощеев (2), Браймох (2).