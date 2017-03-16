«Сан-Антонио» проиграл «Портленду», Лиллард набрал 36 очков, Леонард — 34

В матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете потерпел поражение от «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 106:110.
Большая часть встречи прошла в равной борьбе. При счёте 91:91 в заключительной четверти гости набрали 7 очков подряд и больше с лидерством не расставались, удержав его до финальной сирены.
Самым результативным игроком матча стал Дэмьен Лиллард, набравший 36 очков, его партнёр по «Портленду» Си Джей Макколлум записал на свой счёт 26 очков. В составе «Спёрс» лучшим с 34 очками оказался Кавай Леонард.