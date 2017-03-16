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175 лет назад 2016
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«Сан-Антонио» проиграл «Портленду», Лиллард набрал 36 очков, Леонард — 34

16 марта 2017, четверг. 06:24. Баскетбол
В матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете потерпел поражение от «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 106:110.

Большая часть встречи прошла в равной борьбе. При счёте 91:91 в заключительной четверти гости набрали 7 очков подряд и больше с лидерством не расставались, удержав его до финальной сирены.

Самым результативным игроком матча стал Дэмьен Лиллард, набравший 36 очков, его партнёр по «Портленду» Си Джей Макколлум записал на свой счёт 26 очков. В составе «Спёрс» лучшим с 34 очками оказался Кавай Леонард.

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2017, четверг. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
106 : 110 (29:28, 26:26, 25:28, 26:28)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Леонард - 34, Олдридж - 19, Миллз - 13, Ли - 12, Пау Газоль - 12, Джинобили - 7, Дедмон - 4, Грин - 3, Форбс - 2, Энтони, Бертанс, Мюррей, Симмонс, Паркер, Андерсон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 36, Макколлум - 26, Нуркич - 16, Вонле - 12, Краббе - 10, Нэйпайар - 5, Харклесс - 3, Амину - 2, Изели-Ндулу, Куотерман, Лейман, Тёрнер, Коннотон, Леонард, Дэвис
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Портленд Трэйл Блэйзерс Сан-Антонио Спёрс Дэмьен Лиллард Кавай Леонард Си Джей Макколлум
Новости. Баскетбол
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