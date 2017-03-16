«Сан-Антонио» проиграл «Портленду», Лиллард набрал 36 очков, Леонард — 34

В матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете потерпел поражение от «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 106:110.Большая часть встречи прошла в равной борьбе. При счёте 91:91 в заключительной четверти гости набрали 7 очков подряд и больше с лидерством не расставались, удержав его до финальной сирены.Самым результативным игроком матча стал, набравший 36 очков, его партнёр по «Портленду»записал на свой счёт 26 очков. В составе «Спёрс» лучшим с 34 очками оказался