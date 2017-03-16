Джентри может быть уволен из «Нью-Орлеан Пеликанс»

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс»может лишиться своей должности. Об этом сообщает Sportingnews со ссылкой на источники из клуба.Недавно сам Джентри сделал заявление, что победы даже во всех оставшихся играх не гарантируют его команде выхода в плей-офф, а между тем, скорее всего, только это может стать спасением для опытного специалиста.Другим шансом для Джентри сохранить свою должность будет демонстрация перспективы команды с улучшением результатов в последних играх регулярного чемпионата. Согласно действующему контракту Джентри должен оставаться в «Нью-Орлеане» ещё один год.На данный момент «Нью-Орлеан» отстаёт от идущего восьмым «Денвер Наггетс» на пять побед, что оставляет команде из Луизианы весьма призрачные шансы на попадание в плей-офф.