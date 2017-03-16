Рочести: задача «Локомотива» — вернуть серию с «Уникахой» в Россию

Защитник «Локомотива-Кубань»дал комментарий в преддверии второго матча 1/2 финала Еврокубка с «Уникахой». Первую встречу краснодарцы проиграли — 57:75.«Сейчас мы все сфокусированы исключительно на втором матче с «Уникахой». Задача — вернуть серию в Россию. Нам противостоит хорошая, обученная команда, у которой есть отличный тренер. Думаю, что мы просто должны быть собой и показать свою игру, чтобы продлить серию. Я уверен в своей команде и в том, что мы делаем. Это будет запоминающийся матч», — цитирует Рочести сайт клуба.