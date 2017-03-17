Захаров: у «Локомотива-Кубань» больше нет права на ошибку

Защитник «Локомотива-Кубань»дал комментарий в преддверии второго матча 1/2 финала Еврокубка с «Уникахой». Первую встречу краснодарцы проиграли — 57:75.«Мы не справились со своей задачей в первой встрече, и теперь права на ошибку у нас больше нет. Но это не отменяет нашу главную цель – выиграть Еврокубок и попасть в Евролигу. В Малаге нам нужно будет более бережно относиться к своим броскам и внимательнее играть на подборе. Всё в наших руках! Надеюсь, что нам удастся вернуть серию в Краснодар», – приводит слова Захарова официальный сайт «Локомотива-Кубань».