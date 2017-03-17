«Хапоэль» сравнял счёт в полуфинальной серии с «Валенсией»

В Иерусалиме состоялся второй полуфинальный матч Еврокубка между местным «Хапоэлем» и испанской «Валенсией».Начав с убедительного рывка в 10 очков, израильтяне потеряли нити игры во второй и третьей четвертях. Перед заключительным отрезком поединка хозяева уступали четыре пункта. Однако великолепная последняя десятиминутка, выигранная со счётом 26:9, позволила им отыграться, продлив полуфинальную серию.Самым результативным игроком матча стал представитель «Валенсии» Рафа Мартинес, записавший на свой счёт 22 пункта. У победителей лучшим стал Теренс Кинзи — 18 очков.Третий матч между «Хапоэлем» и «Валенсией» состоится 22 марта в Испании.