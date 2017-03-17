Ховард: хочу сыграть в НБА 20 сезонов

Центровой «Атланта Хоукс»заявил, что хотел бы отыграть в НБА в общей сложности 20 сезонов.«Я хочу добраться до отметки в 20 сезонов, сейчас идёт мой 13-й. Я бы с радостью провёл остаток карьеры в „Атланте“, это мой родной город, и теперь нет необходимости покидать его на восемь месяцев в году», — приводит слова Ховарда Theundefeated».Ховард перешёл в «Атланту» из «Хьюстон Рокетс» накануне текущего сезона. В нынешнем регулярном чемпионате на счету центрового 61 поединок, где он набирает по 13 очков и совершает по 12,8 подбора в среднем.