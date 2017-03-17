18 очков Мицова помогли «Галатасараю» обыграть «Олимпиакос» в Евролиге

«Галатасарай» нанёс поражение «Олимпиакосу» со счётом 80:71 в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Пирее.Первая четверть осталась за хозяевами, которые добыли преимущество «+13», и на большой перерыв двукратные чемпионы турнира ушли в лидерах, но во второй половине игра «Олимпиакоса» заметно разладилась на фоне, наоборот, прибавившего «Галатасарая». Гости выиграли последние две десятиминутки с разницей «+22» добыли заслуженную победу.Лучшим в составе триумфаторов стал, который набрал 18 очков, а также прибавил к ним 5 подборов и 5 передач.