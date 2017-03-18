Дабл-дабл Краудера принёс «Бостону» победу над «Бруклином»

«Бостон Селтикс» вырвал победу у «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 98:95 в пользу гостей.
Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал Джей Краудер, на счету которого 24 очка и 12 подборов. Эйвери Брэдли набрал 16 очков. У «Бруклина» 23 очка набрал Брук Лопес, ещё 14 очков в свой актив записал Рэнди Фой.
Эта победа стала для «Бостона» третьей подряд. «Бруклин» остаётся худшей командой лиги, имея в активе лишь 13 побед.