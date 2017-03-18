«Торонто» обыграл «Детройт», несмотря на 20 очков Р. Джексона

«Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата на выезде обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 87:75. «Пистонс» вели с преимуществом в 9 очков в начале четвёртой четверти, но позволили «Рэпторс» нивелировать отрыв и вырвать победу.Самым результативным игроком матча стал защитник «Детройта», набравший 20 очков. У Андре Драммонда 8 очков и 22 подбора. В составе «Торонто» 17 очков записал на свой счёт испанский легионер Серж Ибака.«Рэпторс» одержали 40-ю победу в сезоне и занимают 4-е место в Восточной конференции, «Пистонс» расположились на 9-й строчке с 33 победами.