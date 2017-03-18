Д. Расселл, Н. Янг и Г. Монро были удалены за участие в массовой драке

Защитники «Лос-Анджелес Лейкерс», а также центровой «Милуоки Бакс»были удалены с площадки за участие в массовой драке во время матча регулярного чемпионата НБА между их командами. Инцидент возник в третьей четверти поединка после того, как защитник «Милуоки» Малкольм Брогдон жёстко сфолил на Янге. В ответ Янг толкнул Брогдона, за которого вступился Монро. На помощь партнёру пришли Расселл и лёгкий форвард Брэндон Ингрэм, а затем в стычку включились все игроки, находившиеся на площадке.В итоге Расселл и Монро получили дисквалифицирующие фолы, а Янг – технический, который стал для него вторым во встрече. Победу в матче со счётом 107:103 одержали «Бакс».