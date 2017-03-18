«Мемфис Гриззлис» подписали контракт с Уэйном Селденом

«Мемфис Гриззлис» продолжают производить перестановки в составе. Известный инсайдер Шамс Чарания сообщает, что руководство команды из Теннесси подписало соглашение с воспитанником системы университета «Канзас»22-летний защитник не был выбран на драфте-2016, однако успел засветиться в нынешнем регулярном чемпионате, пребывая на 10-дневном контракте в «Нью-Орлеан Пеликанс». Там показатели Селдена составляли 5,3 очка и 1,7 подбора в среднем за матч.Для того чтобы освободить место в ростере Селдену, «Мемфис» отчислит разыгрывающего Тони Дагласа. В нынешнем сезоне в активе последнего 24 игры, в которых он набирал по 4,9 очка, собирал по 2,5 подбора и раздавал по 2,3 ассиста в среднем за матч.