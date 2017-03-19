Источник: Обрадович сохранит пост тренера «Локомотива-Кубани» на сезон-2017/18

«Локомотив-Кубань» планирует сохранить пост главного тренера за, сообщает в своём «твиттере» журналист Дэвид Пик со ссылкой на источники в клубе.Контракт сербского специалиста рассчитан по системе «1+1» и руководство краснодарцев рассчитывает активировать пункт продления контракта с 48-летним тренером.В текущем сезоне «Локомотив-Кубань» провёл в ВТБ-лиге 17 матчей и занимает в турнирной таблице регулярного чемпионата четвёртое место. В 1/4 финала Еврокубка краснодарцы ведут в серии с «Зенитом» со счётом 2:0.