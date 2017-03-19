«Хьюстон» выиграл у «Денвера», Харден оформил трипл-дабл с 40 очками

В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на выезде выиграл у «Денвер Наггетс» со счётом 109:105.По итогам первой половины встречи гости уступали «Денверу» с разницей в пять очков, а после перерыва перехватили инициативу и ушли в небольшой отрыв. «Наггетс» в заключительном периоде отставание несколько сократили, но поражения избежать не сумели.Самым результативным игроком встречи стал, оформивший трипл-дабл из 40 очков, 10 подборов и 10 передач. В составе «Денвера» 17 очков записал на свой счёт