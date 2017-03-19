Бертомеу: хотим расширить Евролигу до 20 команд

Президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что в планы турнира входит увеличения числа участников до 20 команд.
«В ближайшее время в Евролиге будет оставаться 16 команд. Мы считаем, что количество клубов должно увеличиться, потому что нам нужно больше рынков. Нам нужно подумать о расширении лиги до 18, а затем и до 20 команд. Это наша следующая задача», – приводит слова Бертомеу Eurosport.
Напомним, что в конце 2016 года президент Евролиги заявил, что турнир не увеличится до 24 команд в ближайшие 10 лет.