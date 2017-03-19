Док Риверс: команды должны отдыхать перед и после важных матчей

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс»после матча с «Кливленд Кавальерс» (108:78) заявил, что руководство НБА должно изменить расписание игр, чтобы лидеры команд не пропускали важные поединки.«Мы должны защищать свой продукт. Неправильно ставить в расписание игры по национальному телевидению, когда команды вынуждены провести два матча за два дня.Я понимаю болельщиков и поддерживаю их. Я ненавижу это. Я не стал задействовать Блэйка Гриффина и Деандре Джордана в матче с «Денвером». А там повсюду были фанаты в их игровых майках.Я считаю, что перед важными играми у команд должен быть день отдыха, и они не должны выходить на паркет следующей ночью», – приводит слова Риверса ESPN.