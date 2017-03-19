Сокрушительные данки Блэйка Гриффина и Уэстбрука – в топ-10 дня в НБА
19 марта 2017, воскресенье. 11:41.
Баскетбол
НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Среди них оказались дальний трёхочковый разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри
, сокрушительные данки форварда «Шарлотт Хорнетс» Майкла Кидда-Гилкриста
, разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука
, форварда «Хьюстон Рокетс» Нене Илариу
и лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина
.
Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе Youtube