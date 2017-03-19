Дуайт Ховард: буду ли я включён в Зал славы? Несомненно

Центровой «Атланты Хоукс»заявил, что заслуживает стать членом Зала славы баскетбола после завершения карьеры.«Буду ли я включён в Зал славы? Несомненно. Я не люблю говорить о себе, но если вы посмотрите на список моих достижений, то убедитесь в этом. Я трижды признавался лучшим оборонительным игроком года, шесть сезонов подряд был лидером НБА по подборам. Мне кажется, что всё это говорит о том, что я заслуживаю стать членом Зала славы», – приводит слова Ховарда CSN Midatlantic.Стоит отметить, что Дуайт был лидером НБА по подборам пять, а не шесть раз (2008-2010, 2012, 2013).