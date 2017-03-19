Скотти Уилбекин может сыграть на Евробаскете-2017 за Румынию

Разыгрывающий защитник «Дарушшафаки»может принять участие в чемпионате Европы — 2017. Такую возможность американец может получить в случае выступления за сборную Румынии.По сообщениям Sportando, руководство румынского баскетбола рассматривает вариант привлечения Уилбекина в национальную команду. В нынешнем сезоне Евролиги Уилбекин провёл за свой клуб 22 игры, набирая в среднем за матч по 10 очков и совершая по 3,3 передачи.Сборная Румынии по баскетболу будет одной из стран-хозяек Евробаскета. Матчи группы С пройдут в городе Клуж-Напока. Кроме Румынии в этот секстет попали команды Испании, Хорватии, Черногории, Чехии и Венгрии.