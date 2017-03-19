Уэйд: сейчас я бы получил контракт на $ 12-15 млн в год

Атакующий защитник «Чикаго Буллз»считает, что если бы стал свободным агентом грядущим летом, то мог бы заработать не менее $ 12 млн за сезон по новому контракту."$ 20 млн, если говорить о максимуме. Скорее $ 12-15 млн", — ответил Уэйд на вопрос корреспондента South Florida Sun-Sentinel.Уэйд перебрался в «Чикаго» прошлым летом, когда истёк его контракт с «Майами Хит». По нынешнему соглашению ветеран получил $ 23,2 млн за сезон-2017/18 и может получить $ 23,8 млн за следующий сезон, если использует опцию игрока.