Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Уэйд: сейчас я бы получил контракт на $ 12-15 млн в год

19 марта 2017, воскресенье. 20:26. Баскетбол
Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд считает, что если бы стал свободным агентом грядущим летом, то мог бы заработать не менее $ 12 млн за сезон по новому контракту.

"$ 20 млн, если говорить о максимуме. Скорее $ 12-15 млн", — ответил Уэйд на вопрос корреспондента South Florida Sun-Sentinel.

Уэйд перебрался в «Чикаго» прошлым летом, когда истёк его контракт с «Майами Хит». По нынешнему соглашению ветеран получил $ 23,2 млн за сезон-2017/18 и может получить $ 23,8 млн за следующий сезон, если использует опцию игрока.
Источник: Sun Sentinel Сообщить об ошибке
Теги
Чикаго Буллз Дуэйн Уэйд
Новости. Баскетбол
19 марта 2017, воскресенье
20:26 Уэйд: сейчас я бы получил контракт на $ 12-15 млн в год
19:02 «Нижний Новгород» сыграл вничью с 10-й командой Суперлиги
18:35 О'Нил: Колумб не открывал Америку, а Земля — плоская
17:21 Д. Гриффин: НБА недовольна тем, что лидеры «Кливленда» не сыграли с «Клипперс»
16:16 Скотти Уилбекин может сыграть на Евробаскете-2017 за Румынию
15:29 Док Риверс отрицает слухи о возможном уходе из «Лос-Анджелес Клипперс»
15:11 Миллсэп пропустил матч с «Портлендом» из-за повреждения колена
14:53 «Миннесота» не будет продлевать контракт со Стивенсоном
14:27 Керр: Дюрант добился прогресса в восстановлении после травмы колена
13:53 Харден: два подряд трипл-дабла с 40 очками? Я просто рад, что «Хьюстон» победил
13:37 Ричард Джефферсон: Леброн Джеймс превосходит любого игрока на планете
12:59 Дуайт Ховард: буду ли я включён в Зал славы? Несомненно
12:44 Лю: Леброн Джеймс был зол из-за того, что не сыграл с «Клипперс»
12:23 Конли: «Мемфис» сыграл практически на уровне плей-офф в матче с «Сан-Антонио»
11:52 Донован: на мои решения не влияет статистика Уэстбрука
11:41 Сокрушительные данки Блэйка Гриффина и Уэстбрука – в топ-10 дня в НБА
11:25 Дюрант отправится с «Голден Стэйт» в выездное турне
10:40 Харден оформил второй подряд трипл-дабл с 40 очками
10:29 Уэстбрук мощно вколотил сверху после сольного прохода
10:10 Док Риверс: команды должны отдыхать перед и после важных матчей
09:55 Рэй Аллен: Стивен Карри – лучший снайпер из тех, что я видел
09:52 Бертомеу: хотим расширить Евролигу до 20 команд
09:08 «Хьюстон» выиграл у «Денвера», Харден оформил трипл-дабл с 40 очками
08:30 28 очков Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Милуоки» "+25"
07:37 43 очка Леонарда и Олдриджа не спасли «Сан-Антонио» от поражения в Мемфисе
06:44 «Чикаго» оказался сильнее «Юты», Батлер набрал 23 очка, Портис — 22
06:05 23 очка Гриффина помогли «Клипперс» разгромить дубль «Кливленда» "+30"
04:39 «Шарлотт» одолел «Вашингтон», Уолл и Зеллер набрали по 19 очков
03:47 «Портленд» победил в Атланте, Лиллард набрал 27 очков, Ильясова — 23
01:51 Источник: Обрадович сохранит пост тренера «Локомотива-Кубань» на сезон-2017/18
00:40 28 очков Уэстбрука помогли «Оклахома-Сити» победить «Сакраменто»
18 марта 2017, суббота
23:17 «Мемфис Гриззлис» подписали контракт с Уэйном Селденом
22:51 Фридзон: представляю сборную России, потому не должен подавать плохой пример
21:56 В. Карасёв: сложно выкладываться на 100%, когда ведёшь 20-30 очков
20:59 Ведищев: задача на сезон прежняя — попасть в Евролигу
19:58 «Зенит» разгромил «Парму» — «+29», Тимма набрал 17 очков
19:41 ВЭФ победил «Астану», Блумс набрал 18 очков
19:21 Неманья Недович признан MVP вторых полуфинальных матчей Еврокубка
18:45 «Даллас Маверикс» предложил продлить контракты Ютоффу и Харрису
17:55 Форвард «Жальгириса» Янкунас признан MVP 26-го тура Евролиги
16:06 Брат Дюранта «прошёлся» по Уэстбруку в «Твиттере»
15:29 Кириленко: для Мозгова сборная России станет глотком свежего воздуха
15:04 Уайтсайд: игроки «Майами» очень голодны до побед, их вытащили из джунглей
13:45 Джини Басс хочет быть пожизненным управляющим совладельцем «Лейкерс»
13:36 Дюрант получил картофелину с пожеланиями выздоровления
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+