Омри Касспи продолжит карьеру в «Миннесоте»

«Миннесота Тимбервулвз» близка к подписанию контракта с лёгким форвардом, сообщает обозреватель ESPN Марк Стайн.Касспи стал свободным агентом 25 февраля, когда его отчислили из «Нью-Орлеан Пеликанс». За два дня до этого израильтянин сломал большой палец и выбыл на срок от четырёх до шести недель.С 2014 года Касспи выступал за «Сакраменто Кингз», откуда перешёл в «Пеликанс» в ходе сделки по обмену Демаркуса Казинса. В этом сезоне он набирает в среднем 6,2 очка и совершает 4,0 подбора за матч.