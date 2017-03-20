Богачёв: УНИКС хочет сохранить Параховского

Президент УНИКСазаявил, что клуб намерен сохранить центрового Артёма Параховского, несмотря на интерес к нему европейских клубов.«Мы хотим сохранить Артёма в составе, но новый контракт ему пока не предлагали. До окончания сезона ещё три месяца, и пока непонятно, каким будет наш бюджет на следующий год. Многое зависит от итогового результата и нашего выступления в еврокубковом турнире в сезоне-2017/18.Что же касается интереса к Параховскому, то я не удивлен. Артём — довольно сильный игрок, и сейчас он проводит хороший сезон. Думаю, ему у нас нравится», — цитируют Богачёва «Известия».