Расселл, Янг и Монро оштрафованы за стычку на матче «Милуоки» — «Лейкерс»

Защитники «Лос-Анджелес Лейкерс»и Ник Янг, а также центровой «Милуоки Бакс»оштрафованы за участие в массовой стычке в ходе матча.В третьей четверти защитник «Милуоки» Малкольм Брогдон сфолил на Янге, за что тот толкнул его. Монро прибежал на защиту партнёра и толкнул Янга, получив в свою очередь толчок от Расселла.НБА приняла решение оштрафовать Монро на $ 35 тыс., Янга на $ 25 тыс. и Расселла на $ 15 тыс.Все трое игроков были удалены с площадки. «Милуоки» победил со счётом 107:103.