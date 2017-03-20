33 очка Таунса не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Нью-Орлеаном»

«Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Смути Кинг-центре» в Нью-Орлеане и завершилась со счётом 123:109 в пользу хозяев.Самым результативным в составе «Пеликанс» стал Энтони Дэвис, на счету которого 28 очков и 12 подборов. Джордан Кроуфорд набрал 22 очка, Джру Холидэй — 21, Демаркус Казинс оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов. За «Тимбервулвз» 33 очка набрал, ещё 25 на счету Эндрю Уиггинса. В активе Рики Рубио 10 очков и 14 передач.