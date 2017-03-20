Рубио: игроки «Миннесоты» провели последние три матча, будто им всё равно

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз»критически отозвался об игре команды во время выездного турне.«Мы провели выездное турне, будто нам всё равно. Стыдно, что мы не отнеслись к этим играм, как к важным. Это были три самых важных матча в нынешнем сезоне», – приводит слова Рубио ESPN.Напомним, что в последних трёх гостевых играх «Миннесота» потерпела поражение от «Бостон Селтикс», «Майами Хит» и «Нью-Орлеан Пеликанс». На данный момент «Тимбервулвз» занимают 12-ю позицию в турнирной таблице Западной конференции.