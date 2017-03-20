«Голден Стэйт» не понравилось отношение «Оклахома-Сити» к Дюранту в первой игре

По информации ESPN, руководству «Голден Стэйт Уорриорз» не понравилось отношение «Оклахома-Сити Тандер» к форвардуво время первого гостевого поединка на «Чизпик Энерджи-Арене», который состоялся 12 февраля.Перед матчем «Оклахома-Сити» избегал любого упоминания о приезде Дюранта в город. Во время игры случилось несколько неприятных инцидентов, включая конфликтс болельщиком, который выкрикивал оскорбительные высказывания в адрес бывшего лидера «Тандер» и его матери.Напомним, что 21 марта состоится второй матч Дюранта в Оклахома-Сити после подписания контракта с «Уорриорз».