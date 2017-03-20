Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Голден Стэйт» не понравилось отношение «Оклахома-Сити» к Дюранту в первой игре

20 марта 2017, понедельник. 13:25. Баскетбол
По информации ESPN, руководству «Голден Стэйт Уорриорз» не понравилось отношение «Оклахома-Сити Тандер» к форварду Кевину Дюранту во время первого гостевого поединка на «Чизпик Энерджи-Арене», который состоялся 12 февраля.

Перед матчем «Оклахома-Сити» избегал любого упоминания о приезде Дюранта в город. Во время игры случилось несколько неприятных инцидентов, включая конфликт Дрэймонда Грина с болельщиком, который выкрикивал оскорбительные высказывания в адрес бывшего лидера «Тандер» и его матери.

Напомним, что 21 марта состоится второй матч Дюранта в Оклахома-Сити после подписания контракта с «Уорриорз».
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Оклахома-Сити Тандер Кевин Дюрант
Новости. Баскетбол
20 марта 2017, понедельник
13:41 Леброн Джеймс: Д'Анджело Расселл – особенный игрок
13:25 «Голден Стэйт» не понравилось отношение «Оклахома-Сити» к Дюранту в первой игре
12:47 Мюррей вернётся в строй через 2-3 недели
12:26 Миллсэп пропустит два матча из-за травмы колена
12:16 Рубио: игроки «Миннесоты» провели последние три матча, будто им всё равно
11:41 Д'Анджело Расселл: готов приносить пользу команде на любой позиции
11:10 Передача Шарича и эффектный данк Леброна Джеймса – в топ-10 дня в НБА
10:54 Леброн Джеймс: не думаю, что НБА сможет решить проблему с расписанием матчей
10:29 Кларксон и Нваба разыграли роскошный аллей-уп
10:04 «Кливленд» в третий раз подряд вышел в плей-офф
09:46 Д'Анджело Расселл набрал рекордные в карьере 40 очков
09:35 К. Мэлоун: если ты не провёл 10 сезонов, иди на паркет
07:18 «Кливленд» на выезде выиграл у «Лейкерс», Ирвинг набрал 46 очков, Расселл — 40
04:29 22 очка П. Газоля помогли «Сан-Антонио» разгромить «Сакраменто» — «+16»
03:28 49 очков Лилларда принесли «Портленду» победу над «Майами»
03:24 «Торонто» разгромил «Индиану» — «+25», Дерозан набрал 22 очка
03:14 33 очка Таунса не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Нью-Орлеаном»
01:59 «Детройт» разгромил «Финикс» — «+17», отыграв отставание в 12 очков
00:44 Расселл, Янг и Монро оштрафованы за стычку на матче «Милуоки» — «Лейкерс»
00:25 Богачёв: УНИКС хочет сохранить Параховского
00:18 «Барселона» и «Галатасарай» готовы предложить контракт Параховскому
00:05 Омри Касспи продолжит карьеру в «Миннесоте»
19 марта 2017, воскресенье
23:26 Джастин Бибер сыграл в баскетбол в форме Стивена Карри
22:28 «Бостон» без Томаса проиграл «Филадельфии», Хорфорд набрал 27 очков
22:01 «Даллас» обыграл «Бруклин», несмотря на 27 очков Лопеса
21:19 Форвард «Мемфиса» Парсонс пропустит остаток сезона
20:26 Уэйд: сейчас я бы получил контракт на $ 12-15 млн в год
19:02 «Нижний Новгород» сыграл вничью с 10-й командой Суперлиги
18:35 О'Нил: Колумб не открывал Америку, а Земля — плоская
17:21 Д. Гриффин: НБА недовольна тем, что лидеры «Кливленда» не сыграли с «Клипперс»
16:16 Скотти Уилбекин может сыграть на Евробаскете-2017 за Румынию
15:29 Док Риверс отрицает слухи о возможном уходе из «Лос-Анджелес Клипперс»
15:11 Миллсэп пропустил матч с «Портлендом» из-за повреждения колена
14:53 «Миннесота» не будет продлевать контракт со Стивенсоном
14:27 Керр: Дюрант добился прогресса в восстановлении после травмы колена
13:53 Харден: два подряд трипл-дабла с 40 очками? Я просто рад, что «Хьюстон» победил
13:37 Ричард Джефферсон: Леброн Джеймс превосходит любого игрока на планете
12:59 Дуайт Ховард: буду ли я включён в Зал славы? Несомненно
12:44 Лю: Леброн Джеймс был зол из-за того, что не сыграл с «Клипперс»
12:23 Конли: «Мемфис» сыграл практически на уровне плей-офф в матче с «Сан-Антонио»
11:52 Донован: на мои решения не влияет статистика Уэстбрука
11:41 Сокрушительные данки Блэйка Гриффина и Уэстбрука – в топ-10 дня в НБА
11:25 Дюрант отправится с «Голден Стэйт» в выездное турне
10:40 Харден оформил второй подряд трипл-дабл с 40 очками
10:29 Уэстбрук мощно вколотил сверху после сольного прохода
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+