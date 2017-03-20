Уэйтерс: моя цель – вернуться на паркет до завершения регулярного чемпионата

Защитник «Майами Хит»рассказал о восстановлении после травмы голеностопа.«Честно говоря, я думал, что это повреждение намного серьёзнее, чем оно есть на самом деле. Я подумал, что это перелом или что-то в этом роде. В нынешнем сезоне я уже получал подобную травму, но она была не такой серьёзной.Сейчас нам нужно просто двигаться в правильном направлении, работать каждый день. Я верю в своих парней. Знаю, что у них всё получится.Моя цель – вернуться до конца регулярного чемпионата. Буду заниматься восстановлением каждый день. Мне 25, я молод, и мои кости заживают быстро», – приводит слова Уэйтерса Sun Sentinel.