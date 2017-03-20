Рондо: игроки «Бостона» хотят отметить 10-летие титула без Рэя Аллена

Разыгрывающий «Чикаго Буллз»заявил, что он и другие игроки «Бостон Селтикс», выигравшие чемпионат в 2008 году, не хотят приглашать не празднование 10-летия титула. Летом 2012 года Аллен перешёл из «Селтикс» в «Майами Хит».«Я спросил пару парней, мне ответили „нет“ и покачали головой. Это долгая история, но так уж вышло. Не могу подобрать хорошую аналогию. Просто расставание вышло не слишком хорошим. У нас была война с „Майами“. Уйти к врагам — неслыханное дело в спорте. Хотя теперь уже не неслыханное, а вполне обычное. Но у нашей команды был такой подход — мы так не поступали.Его уход оставил вопросы к финальной серии… За кого ты был? Твоя кровь не была зелёной. Люди считали, что у нас не лучшие отношения, но дело не только во мне. Я созвонился с парой других ветеранов, и они сказали мне проводить встречу без Аллена», — цитирует Рондо The Undefeated.