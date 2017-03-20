Берзиньш: я не смог помочь «Локомотиву» в Еврокубке

Центровойпрокомментировал досрочное расторжение контракта с «Локомотивом-Кубань».«Спасибо большое «Локомотиву» за то, что предоставил мне возможность попробовать свои силы. Я наслаждался каждым днём в Краснодаре, хотя у меня и не всё получалось. А ещё здесь невероятные болельщики, которые всегда поддерживают команду. Я должен был помочь «Локо» в Еврокубке, но не смог этого сделать. Мы закончили выступление в турнире, поэтому для меня время уезжать», — цитирует Берзиньша сайт клуба.