Керр: в «Голден Стэйт» уважают «Оклахома-Сити»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз»опроверг информацию о том, что в клубе недовольны «Оклахома-Сити Тандер» из-за их отношения к«Не согласен с этим. Сэм Прести мой друг, я знаю Клэя Беннета. У них классная организация. Я не уделяю внимания таким историям, если в них не называются конкретные имена. Это просто источники? Не знаю, кто это, но они не из „Уорриорз“. Мы уважаем „Тандер“, я дружу с Сэмом целую вечность, у них первоклассная команда, и я не знаю, откуда такие слухи», — цитирует Керра ESPN.