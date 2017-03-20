Лиллард и Уайтсайд признаны лучшими игроками недели в НБА

НБА назвала имена лучших игроков прошедшей недели. На Востоке лучшим признали центрового «Майами Хит». За неделю его клуб провёл три матча и в двух из них одержал победы, а Уайтсайд набирал в среднем по 20,0 очка, 13,7 подбора и 2,7 блокшота.В Западной конференции лучшим стал разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс». Его средние показатели на прошедшей неделе составили 35,2 очка, 4,0 передачи и 3,0 подбора за игру, что помогло «Портленду» выиграть три матча из четырёх.