Рябков: никакой задачи, кроме победы, перед УГМК в Евролиге не стоит

Директор УГМКзаявил, что в домашнем «Финале четырёх» женской Евролиги его клуб нацелен на победу.«Задачу нам сформулировали руководители клуба – выступить по сезону не хуже, чем в прошлом году. А в прошлом году мы были чемпионами, поэтому, естественно, никакой другой задачи перед УГМК в „Финале четырёх“ не стоит. Это в природе и философии нашего клуба.Мы надеемся на аншлаг, приглашаем всех любителей баскетбола. Четыре лучшие команды Европы оказались в „Финале четырёх“, включая две ведущие команды России. Эти команды стабильно выступают в Евролиге на протяжении последних лет, поэтому борьба будет жёсткой», — цитирует Рябкова «Р-Спорт».