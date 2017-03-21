«Голден Стэйт» и «Миннесота» проведут два предсезонных матча 2017 года в Китае

«Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз» проведут два предсезонных матча 2017 года в Китае. 5 октября они сыграют в Шеньчжене, а 8 октября — в Шанхае, сообщает официальный сайт НБА.В прошлом году предсезонный матч в Китае сыграли «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Для «Голден Стэйт» этот выезд в Китай станет третьим, ранее «Уорриорз» играли там в 2008 и 2013 годах. «Миннесота» будет играть в Китае впервые.По плану NBA Global Games China на 2017 год 14 команд НБА должны провести 24 матча в Пекине, Гуаньчжоу, Макао, Шанхае, Шеньчжене и Тайбэе.