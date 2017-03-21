«Бостон» переиграл «Вашингтон», А. Томас набрал 25 очков

«Бостон Селтикс» победил «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 110:102 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал Айзея Томас, набравший 25 очков. Ещё 20 очков на счету Эйвери Брэдли. За «Вашингтон» 19 очков набрал Брэдли Бил, 16 в активе Джона Уолла.
Эта победа стала для «Селтикс» четвёртой в последних пяти матчах. «Уизардс», напротив, проиграли четвёртую встречу из пяти последних.