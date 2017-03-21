39 очков Хардена принесли «Хьюстону» победу над «Денвером»

«Хьюстон Рокетс» добыл тяжёлую побед над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне и завершилась со счётом 125:124 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком в составе «Рокетс» стал Джеймс Харден, на счету которого 39 очков и 11 передач. Он же исполнил победный бросок за 2,4 секунды до конца основного времени. Ещё 18 очков в активе Эрика Гордона. За «Наггетс» 28 очков набрал Гэри Харрис, 24 на счету Уилла Бартона, а Никола Йокич оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов.