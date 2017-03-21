Кармело Энтони: не думаю о переходе в «Клипперс» или «Лейкерс»

Форвард «Нью-Йорк Никс»сказал, что не думает о смене клуба.«Переход в «Клипперс»? Даже не начинайте спрашивать. У меня нет мыслей на этот счёт. Это была просто одна из возможностей до дедлайна. На протяжении нескольких последних лет постоянно ходят слухи о моём переходе в «Клипперс» или «Лейкерс». Сначала меня связывали с «Лейкерс», теперь – с «Клипперс». Я стараюсь не думать об этом, особенно сейчас, когда продолжаю играть за «Нью-Йорк» и готовиться к матчам против этих клубов», – приводит слова Энтони New-York Post.