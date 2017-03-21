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Пашутин: с «Галатасараем» УНИКС должен быть внимателен в игре на подборах

21 марта 2017, вторник. 15:28. Баскетбол
Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин дал комментарий к предстоящему матчу Евролиги с «Галатасараем», который состоится 22 марта в Стамбуле.

«Наша задача — остановить лидеров «Галатасарая». Это Владимир Мицов, Тибор Пляйсс, Ости Дэй и, конечно же, защитники Синан Гюлер и Джон Диблер. «Галатасарай» в хорошей форме, они одержали несколько важных побед. Мы должны внимательно играть на подборе, поскольку у них есть высокие игроки. Нам следует быть очень внимательными, в последних играх, которые мы проиграли, мы были недостаточно хороши этом компоненте. Это может быть ключевым фактором, особенно в конце матча», — приводит слова Пашутина официальный сайт турнира.
Источник: Официальный сайт Евролиги Сообщить об ошибке
Теги
БК Галатасарай БК УНИКС Евгений Пашутин
Новости. Баскетбол
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