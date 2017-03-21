Бьелица будет прооперирован

Форвард «Миннесота Тимбервулвз»в ближайшее время перенесёт операцию на ноге. Не так давно серб получил перелом ладьевидной кости на левой ноге, которая оставила его вне игры до конца текущего регулярного чемпионата.В нынешнем регулярном чемпионате на счету Бьелицы 64 поединка, в которых он в среднем набирал по 6,3 очка за матч.Хирургическое вмешательство состоится сегодня, 21 марта, в Нью-Йорке. Успеет ли серб восстановиться к Евробаскету-2017, ещё не ясно. Команда Сербии попала в группу со сборными России, Латвии, Турции, Бельгии и Великобритании.