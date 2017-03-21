Бьелица будет прооперирован

Форвард «Миннесота Тимбервулвз» Неманья Бьелица в ближайшее время перенесёт операцию на ноге. Не так давно серб получил перелом ладьевидной кости на левой ноге, которая оставила его вне игры до конца текущего регулярного чемпионата.
В нынешнем регулярном чемпионате на счету Бьелицы 64 поединка, в которых он в среднем набирал по 6,3 очка за матч.
Хирургическое вмешательство состоится сегодня, 21 марта, в Нью-Йорке. Успеет ли серб восстановиться к Евробаскету-2017, ещё не ясно. Команда Сербии попала в группу со сборными России, Латвии, Турции, Бельгии и Великобритании.