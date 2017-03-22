«Баскония» разгромила «Бамберг» в Евролиге «+25», Шенгелия оформил дабл-дабл

«Баскония» нанесла поражение «Бамбергу» со счётом 96:71 в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Германии.Гости ударно провели первую четверть, добившись преимущества «+17», что в дальнейшем позволило им играть по счёту и довести встречу до желаемого результата. В составе баскской команды стоит отметить, который оформил дабл-дабл — 16 очков и 12 подборов, а также Чейза Бадингера, набравшего 17 очков, а также записавшего себе в актив 5 подборов и 3 передачи.