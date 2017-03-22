Дабл-дабл Уайтсайда помог «Майами» справиться с «Финиксом»

«Майами Хит» одержал уверенную победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Американ Эйрлайнс-Арене» в Майами и завершилась со счётом 112:97 в пользу хозяев.Самым результативным игроком в составе «Майами» стал, на счету которого 23 очка и 14 подборов. Ещё 17 очков набрал Тайлер Джонсон. У «Финикса» 24 очка на счету Маркиса Крисса, 13 — у Леандро Барбозы. Алексей Лень оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов.Это поражение стало для «Финикса» пятым кряду.