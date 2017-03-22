Уайтсайд установил рекорд «Майами», совершив 936 подборов за сезон

Центровой «Майами Хит», совершив 14 подборов в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс», довёл их общее количество в сезоне до 936 (14,2 в среднем за игру). Таким образом, он установил новый рекорд организации по этому показателю, превзойдя достижение Рони Сейкали, записавшего в актив 934 подбора в сезоне-1991/92. При этом Сейкали провёл тогда 79 поединков, а Уайтсайд на данный момент принял участие в 66. В прошлом регулярном чемпионате центровой собрал 865 отскоков в 73 встречах.