Стивен Карри: отец до сих пор считает, что брат Сет лучший снайпер, чем я

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз»поделился впечатлениями от игры против младшего брата, который выступает за «Даллас Маверикс».«Отец до сих пор считает, что Сет лучший снайпер, чем я. У меня были невероятные чувства, когда я ожидал, что мы будем играть друг против друга на протяжении всего поединка. Ведь мы с ним сражались на площадке с самого раннего детства, а теперь соперничаем в НБА. Очень рад, что он добился успехов в «Далласе», – цитирует Стивена Карри ESPN.Встреча закончилась победой «Голден Стэйт» со счётом 112:87. Стивен Карри набрал в ней 17 очков, а Сет – 10.