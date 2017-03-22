Новицки: буду играть, пока позволяет здоровье

Мощный форвард «Даллас Маверикс»подтвердил, что пока не готов завершить карьеру. В этом году Новицки исполнится 39 лет.«Ты должен по-прежнему получать удовольствие, иногда это тяжело. Если ты не любишь поднимать веса, тренироваться, совершать дополнительные броски, то можешь завершить карьеру. Я всё ещё люблю игру. Но тренировки, подъём тяжестей в летнем отпуске, в этом ты стареешь. Когда начинается игра и ты видишь фанатов, то всегда получаешь удовольствие. Так что я буду продолжать, пока позволяет здоровье. Посмотрим, сколько я протяну», — приводит слова Новицки Yahoo!Sports.