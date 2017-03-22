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Новицки: буду играть, пока позволяет здоровье

22 марта 2017, среда. 21:15. Баскетбол
Мощный форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки подтвердил, что пока не готов завершить карьеру. В этом году Новицки исполнится 39 лет.

«Ты должен по-прежнему получать удовольствие, иногда это тяжело. Если ты не любишь поднимать веса, тренироваться, совершать дополнительные броски, то можешь завершить карьеру. Я всё ещё люблю игру. Но тренировки, подъём тяжестей в летнем отпуске, в этом ты стареешь. Когда начинается игра и ты видишь фанатов, то всегда получаешь удовольствие. Так что я буду продолжать, пока позволяет здоровье. Посмотрим, сколько я протяну», — приводит слова Новицки Yahoo!Sports.
Источник: Yahoo Sports Сообщить об ошибке
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Даллас Маверикс Дирк Новицки
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