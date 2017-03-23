Вадеева: отсутствие жёсткого лимита на легионеров не вредит сборной

Центровая курского «Динамо» и сборной Россиивыразила отношение к лимиту на легионеров в женском баскетболе.«Отсутствие жёсткого лимита не вредит сборной. Русским игрокам нужно быть злее и доказывать свою состоятельность в конкуренции с лучшими спортсменами мира. То, что на площадку выходят американки, а не мы, должно только стимулировать нас на рост.В сборной очень сплочённый состав и сильный тренерский штаб во главе с Александром Васиным. У нас есть неплохие шансы на медали на Евробаскете-2017. Важно хорошо начать турнир и попытаться пройти групповой этап без осечек», – цитируют Вадееву «Известия».