Вадеева: отсутствие жёсткого лимита на легионеров не вредит сборной

Центровая курского «Динамо» и сборной России Мария Вадеева выразила отношение к лимиту на легионеров в женском баскетболе.
«Отсутствие жёсткого лимита не вредит сборной. Русским игрокам нужно быть злее и доказывать свою состоятельность в конкуренции с лучшими спортсменами мира. То, что на площадку выходят американки, а не мы, должно только стимулировать нас на рост.
В сборной очень сплочённый состав и сильный тренерский штаб во главе с Александром Васиным. У нас есть неплохие шансы на медали на Евробаскете-2017. Важно хорошо начать турнир и попытаться пройти групповой этап без осечек», – цитируют Вадееву «Известия».